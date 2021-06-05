Овощей и фруктов на 12 млн долларов ввезли уральские предприниматели с начала года

Овощей и фруктов на 12 млн долларов ввезли уральские предприниматели с начала года
Овощей и фруктов на 12 млн долларов ввезли уральские предприниматели с начала года
Сегодня, 15:08ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
14,5 тысячи тонн свежих овощей и фруктов на сумму 12 миллионов долларов США ввезены на Урал с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По сравнению с 2020 годом, объем вырос почти в два раза. При этом, каждая вторая поставка прибывает из Узбекистана. Также грузы ввозятся из Китая, Ирана, Турции и других стран.

Отмечается, что доля стран СНГ превышает 70%, а из-за того, что фрукты и овощи оттуда освобождаются от уплаты таможенной пошлины, экономия импортеров превысила 145 миллионов рублей с начала года.

Больше трети завезенной продукции занимают томаты, пятая часть — яблоки. Также часто ввозятся капуста, лук и морковь. Из фруктов с января по апрель больше всего поставлено хурмы и киви, а начиная с мая растут объемы черешни и абрикосов.

Напомним, уралец осужден на три с половиной года за отправку стабилизаторов для танков в Армению. Вывоз военного оборудования предотвратили сотрудники Уральской оперативной таможни предотвратили летом 2020 года.

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