Овощей и фруктов на 12 млн долларов ввезли уральские предприниматели с начала года

По сравнению с 2020 годом, объем вырос почти в два раза. При этом, каждая вторая поставка прибывает из Узбекистана. Также грузы ввозятся из Китая, Ирана, Турции и других стран.
Отмечается, что доля стран СНГ превышает 70%, а из-за того, что фрукты и овощи оттуда освобождаются от уплаты таможенной пошлины, экономия импортеров превысила 145 миллионов рублей с начала года.
Больше трети завезенной продукции занимают томаты, пятая часть — яблоки. Также часто ввозятся капуста, лук и морковь. Из фруктов с января по апрель больше всего поставлено хурмы и киви, а начиная с мая растут объемы черешни и абрикосов.
Напомним, уралец осужден на три с половиной года за отправку стабилизаторов для танков в Армению. Вывоз военного оборудования предотвратили сотрудники Уральской оперативной таможни предотвратили летом 2020 года.