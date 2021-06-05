Взломали «Госуслуги»: от имени екатеринбуржца проголосовали на праймериз в Воронеже

Журналист из Екатеринбурга Алексей Новоселов сообщил о том, что неизвестные взломали его аккаунт на «Госуслугах» и проголосовали от его имени на праймериз «Единой России» в Воронеже.

По его словам, он решил проверить свой аккаунт после того, как в СМИ появилась информация о таких фактах. Журналист пояснил, что хакеры сменили ему место прописки на Воронеж. Позже он выяснил, что 19 и 25 мая в его аккаунт на «Госуслугах» входил «Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии «Единая Россия». Еще один раз хакеры заходили с Macbook, хотя ни у него, ни его близких нет компьютера такой марки. Уверен, это были взломщики. Возможно, они зашли что-то подчистить, рассказал Новоселов 66.ру. Новоселов отметил, что пожаловался в техподдержку сайта, однако ответа не получил. После консультаций юриста он, возможно, обратится с заявлением в полицию. Напомним, в первый день голосования на праймериз были хакерские атаки на официальный сайт. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, было восемь дата-центров в регионах России, но злоумышленники пытались залезть в Ростелеком и на «Госуслуги».

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