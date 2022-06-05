Модель из Екатеринбурга победила в девятом сезоне шоу «Холостяк»

На этот раз спутницу жизни в телепроекте выбирал холостяк Александр Гранков. В финале он делал выбор между моделями Мариной и Хрипиной и Яной Сапетой.
В финале холостяк извинился перед Яной за то, что самую первую розу проекта подарил не ей. Зато предложил последнюю, после чего влюбленные поцеловались.
Ранее девушка сообщала, что пришла на проект, потому что ей не хватает времени на поиск второй половинки в обычной жизни.
Напомним, что ранее в шоу «Холостяк», главным героем которого был певец Егор Крид, побеждала модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина.