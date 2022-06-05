Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам

Росстат поделился информацией по травматизму на предприятиях Свердловской области за 2021 год. Так 43 жителя региона скончались от полученных увечий, при этом некоторые из них находились в состоянии опьянения при выполнении работ. Пострадало чуть больше тысячи свердловчан, среди них есть несовершеннолетние и мигранты. А 91% предприятий в регионе и вовсе не испытывает проблем с техникой безопасности.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев напомнил жителям города, что своих четвероногих питомцев им стоит выгуливать в специально отведенных для этого местах. Для прогулок с собаками не подходят дворы, детские площадки школьные стадионы и парки отдыха.
В районе Рудоуправления мужчина выпал из окна многоэтажки. Как рассказали редакции в СУ СК России по Ленинскому району Нижнего Тагила, тагильчанин решил свести счёты с жизнью субботним утром. Именно к такой версии склоняется следствие, однако, окончательно причину смерти назовут только после проведения всех необходимых процедур.
Администрация приглашает тагильчан принять участие в согласовании проекта изменений правил застройки в муниципалитете. Также две территории могут поменять свое предназначение. О том, какие именно правила застройки и расстояния до строений предлагают изменить, читайте в нашем материале.
А вот жительница одного из домов на Вагонке выкинула мусор весьма оригинальным способом…вместе с собой. Дама случайно бросила вместе с пакетом с отходами в мусоропроводе свой телефон. Ну и решила сразу смартфон оттуда достать. Итогом стали торчащие из проёма мусоропроводе ноги тагильчанка, а сама она застряла внутри. На помощь пришли спасатели.
В Екатеринбурге жители одного из районов не могут договориться в владелицей агрессивной собаки. Животное кидается на прохожих и других питомцев, а хозяйка в ответ на замечания хамит. Кому больше в этой ситуации нужен намордник, читайте ниже.
Что общего между Тагилом и Луганском? Да очень много, особенно, учитывая родственные связи муниципалитетов. Теперь и в сфере образования. Как дальше будут взаимодействовать города-побратимы, читайте в нашем материале.