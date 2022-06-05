Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам

Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам
Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам
Вчера, 20:24ОбществоФото: "Центр защиты населения"
Мэр Тагила Владислав Пинаев напомнил, где выгуливать собак, в городе хотят изменить правила застройки, а тагильчанин решает свести счёты с жизнью субботним утром — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за выходные, 4 и 5 июня.

Росстат поделился информацией по травматизму на предприятиях Свердловской области за 2021 год. Так 43 жителя региона скончались от полученных увечий, при этом некоторые из них находились в состоянии опьянения при выполнении работ. Пострадало чуть больше тысячи свердловчан, среди них есть несовершеннолетние и мигранты. А 91% предприятий в регионе и вовсе не испытывает проблем с техникой безопасности.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев напомнил жителям города, что своих четвероногих питомцев им стоит выгуливать в специально отведенных для этого местах. Для прогулок с собаками не подходят дворы, детские площадки школьные стадионы и парки отдыха.

В районе Рудоуправления мужчина выпал из окна многоэтажки. Как рассказали редакции в СУ СК России по Ленинскому району Нижнего Тагила, тагильчанин решил свести счёты с жизнью субботним утром. Именно к такой версии склоняется следствие, однако, окончательно причину смерти назовут только после проведения всех необходимых процедур.

Администрация приглашает тагильчан принять участие в согласовании проекта изменений правил застройки в муниципалитете. Также две территории могут поменять свое предназначение. О том, какие именно правила застройки и расстояния до строений предлагают изменить, читайте в нашем материале.

А вот жительница одного из домов на Вагонке выкинула мусор весьма оригинальным способом…вместе с собой. Дама случайно бросила вместе с пакетом с отходами в мусоропроводе свой телефон. Ну и решила сразу смартфон оттуда достать. Итогом стали торчащие из проёма мусоропроводе ноги тагильчанка, а сама она застряла внутри. На помощь пришли спасатели.

В Екатеринбурге жители одного из районов не могут договориться в владелицей агрессивной собаки. Животное кидается на прохожих и других питомцев, а хозяйка в ответ на замечания хамит. Кому больше в этой ситуации нужен намордник, читайте ниже.

Что общего между Тагилом и Луганском? Да очень много, особенно, учитывая родственные связи муниципалитетов. Теперь и в сфере образования. Как дальше будут взаимодействовать города-побратимы, читайте в нашем материале.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеНижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
ЛуганскПинаевСК РФ#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы