Тагильчанка застряла в мусоропроводе, а Росстат опубликовал данные по травмам

Мэр Тагила Владислав Пинаев напомнил, где выгуливать собак, в городе хотят изменить правила застройки, а тагильчанин решает свести счёты с жизнью субботним утром — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за выходные, 4 и 5 июня.

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