36 тысяч абонентов в г. Нижний Тагил остались сегодня без газа

Там пройдет ремонт газораспределительной системы. Как отмечает ntagil.org, работы планируется закончить до 18 часов 11 июля. А пусковые работы пройдут с 12 по 25 июля, после того, как проверят состояние газовых плит и внутриквартальных газопроводов. О дате пуска газа в каждом доме сообщат дополнительно. Всех жителей Вагонки 6 июля просят закрыть краны перед газовыми приборами, имеющих задолженность за газ – погасить ее.