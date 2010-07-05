36 тысяч абонентов в г. Нижний Тагил остались сегодня без газа
5 июля 2010, 17:17ОбществоArtem
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6 июля с 7 утра была прекращена подача газа в Дзержинском районе.
Там пройдет ремонт газораспределительной системы. Как отмечает ntagil.org, работы планируется закончить до 18 часов 11 июля. А пусковые работы пройдут с 12 по 25 июля, после того, как проверят состояние газовых плит и внутриквартальных газопроводов. О дате пуска газа в каждом доме сообщат дополнительно. Всех жителей Вагонки 6 июля просят закрыть краны перед газовыми приборами, имеющих задолженность за газ – погасить ее.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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