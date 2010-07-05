Евраз» обновляет насосное хозяйство на шахте «Магнетитовая»
5 июля 2010, 17:13ОбществоArtem
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На горизонте минус 130 шахты ведется монтаж двух японских шламовых погружных насосов стоимостью 4 миллиона рублей.
Насосы предназначены для перекачки воды с высоким содержанием песка из водосборных емкостей. Перекаченная вода в дальнейшем очищается и вновь направляется для производственных нужд. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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