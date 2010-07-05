Евраз» обновляет насосное хозяйство на шахте «Магнетитовая»

Насосы предназначены для перекачки воды с высоким содержанием песка из водосборных емкостей. Перекаченная вода в дальнейшем очищается и вновь направляется для производственных нужд. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».