Киргизские беженцы массово перебираются на Средний Урал

Свердловские правозащитники, организовавшие доставку гуманитарного груза в республику, говорят о скором наплыве беженцев в наш регион. По самым скромным подсчетам, из зоны конфликта на Средний Урал намерены перебраться несколько тысяч человек. Как рассказал «Новому Региону» руководитель общественной организации «Уральский дом» Леонид Гришин, многие граждане республики, в том числе русскоговорящие, хотят покинуть страну. По приблизительным подсчетам, в ближайшее время только на Средний Урал переедут более 1 тысячи человек, а со временем эта цифра, скорее всего, вырастет в разы, – подметил собеседник информагентства. – Сейчас единственным сдерживающим факторов является только отсутствие у беженцев документов, которые при беспорядках были утеряны или уничтожены огнем».