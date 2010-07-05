Мария Савинова из г. Нижний Тагил блестяще выступила в Америке
5 июля 2010, 16:09ОбществоArtem
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Представительница спортклуба «Спутник» Мария Савинова блестяще выступила на шестом этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в американском Юджине.
На дистанции 800 метров тагильчанка одержала уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире – 1:57.56, попутно установив личный рекорд и рекорд соревнований. Мария тактически грамотно провела забег и на финишной прямой легко обошла кенийских бегуний – олимпийскую чемпионку Нэнси Лангат и чемпионку мира-2007 Джанет Джепкосгей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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