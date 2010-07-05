Мария Савинова из г. Нижний Тагил блестяще выступила в Америке

На дистанции 800 метров тагильчанка одержала уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире – 1:57.56, попутно установив личный рекорд и рекорд соревнований. Мария тактически грамотно провела забег и на финишной прямой легко обошла кенийских бегуний – олимпийскую чемпионку Нэнси Лангат и чемпионку мира-2007 Джанет Джепкосгей.