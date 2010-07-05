На итальянском курорте запретили продавать недвижимость россиянам

Запрет, который будет действовать 20 лет, направлен главным образом против миллионеров из России. Проблемы возникнут и у тех, кто намерен арендовать жилье. "В связи с наплывом россиян-богачей, готовых платить за аренду вилл до 100 тысяч евро в сезон, рынок цен на недвижимость стал неуправляемым, вынуждая местных жителей уезжать из города", - говорит Буратти. Он отметил, что власти хотят сохранить историю и характер древнего города, чтобы он не превратился в некое обезличенное место вроде сервисной станции на автомагистрали. По оценкам риелторов, около 500 семей из России готовы арендовать виллы на курорте.