На итальянском курорте запретили продавать недвижимость россиянам
5 июля 2010, 16:17ОбществоArtem
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Мэр итальянского курортного городка Форте-дей-Марми Умберто Буратти ввел запрет на продажу недвижимости иностранцам.
Запрет, который будет действовать 20 лет, направлен главным образом против миллионеров из России. Проблемы возникнут и у тех, кто намерен арендовать жилье. "В связи с наплывом россиян-богачей, готовых платить за аренду вилл до 100 тысяч евро в сезон, рынок цен на недвижимость стал неуправляемым, вынуждая местных жителей уезжать из города", - говорит Буратти. Он отметил, что власти хотят сохранить историю и характер древнего города, чтобы он не превратился в некое обезличенное место вроде сервисной станции на автомагистрали. По оценкам риелторов, около 500 семей из России готовы арендовать виллы на курорте.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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