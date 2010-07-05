На поле танки танцевали

На заседании говорили также о необходимости межгосударственной кооперации в ремонте военной техники, поставке запасных частей и технологической документации,квалифицированном сервисном обслуживании, которое должно проводиться либо силами предприятий-изготовителей, либо силами совместных предприятий, но с участием главного изготовителя.

- Все эти предложения напрямую касаются предприятий корпорации «Уралвагонзавод», – прокомментировал заседание В. Домнин, генеральный директор-главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. – Более того, мы получили сигнал к действию. Заводзаинтересован в поставке запасных частей, в организации предприятий для сервисного обслуживания. Тем более, что для УВЗ лучше работать через деловой совет ОДКБ. Появляется возможность напрямую решить многие вопросы.

В тот же день проходила демонстрация технических возможностейгражданской и военной техники. «Уралы», КамАЗы, БАЗы и другие автомобили легко преодолевали препятствия.

Зрители с восторгом встретили бронемашины производства корпорации «Уравлагонзавод». Т-90С, а также два танка Т-90А и Т-80У, находящие на вооружении Российской армии и предоставленные одной из военных частей,уверенно преодолели «стенку», косогор, брод и горку. Зрителиаплодировали, когда Т-90А и Т-90С продемонстрировали свои фирменный прыжок, благодаря которому их называют «летающими».

Следующий этап в программе стал «танцевальным». Экипажи демонстрировали сверхманевренность и подвижность бронемашин корпорации «Уралвагонзавод». На площадке 30 на 30 метров, предназначенной для демонстрации одной машины, работали три танка и БРЭМ. Они исполнили прямо- таки фигуры высшего пилотажа. Легкость, с которой исполнялись фигуры, свидетельствуето хорошей подготовке экипажей, но, вместе с тем, и о сбалансированности конструкции и маневренности машин марки «УВЗ».