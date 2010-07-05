Новая волна мошенничества на рынке банковских карт
5 июля 2010, 17:01ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На рынке банковских карт появилась новая схема мошенничества, пишет РБК daily.
Владельцам "пластика" приходят SMS-сообщения о блокировке карты, а для ее разблокировки просят все данные по ней. Получив их, мошенники списывают средства через Интернет. Бывают случаи, когда мошенники предлагают клиенту подойти к банкомату и подписаться на услугу интернет-банка, а потом передать им логин и пароль, который он получит в банкомате. По данным Банка России, на 1 апреля в России банками эмитировано, без малого, 130 миллионов пластиковых карт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей