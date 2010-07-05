Поддельные зажигалки «Feudor» и «Cricket» искали в г. Нижний Тагил

Сегодня во время рейда, в котором участвовали сотрудники милиции и эксперт из Екатеринбурга, контрафактных зажигалок известного производителя обнаружили единицы. Проверяли торговые павильоны, рынки и магазины. Из 20 торговых точек только в одной была обнаружена незначительная партия поддельных зажигалок. В павильоне рынка «Краснокаменский» изъято около 10-ти контрафактных зажигалок «Feudor». Партию изъяли, а на предпринимателя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 10-ти тысяч рублей. Специалисты утверждают, что подделки могут оказаться опасными для здоровья и даже жизни. У них высота племени не контролируется и достигает 80-ти миллиметров, изготовлены они из низкокачественного пластика, что может привести к взрыву при транспортировке и хранении оптовой партии продукции - отметил официальный представитель концерна «Swediah Match» в России Иван Гаврилов.