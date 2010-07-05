Россияне выбрали самого нелюбимого министра

О своем неодобрении работы главы Минобрнауки ВЦИОМу заявили 37 процентов населения. При этом, Фурсенко сместил с первого места в антирейтинге министра спорта Виталия Мутко: по результатам предыдущего, мартовского опроса работу Мутко оценивали отрицательно 39 процентов. Теперь работу министра спорта и молодежной политики не одобрил 31 процент россиян - как и деятельность главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой. Отрицательно к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву отнеслись 30 процентов. А вот тройка министров, чья деятельность получила наибольшее одобрение россиян, состоит из главы МЧС Сергея Шойгу, (которого поддержали 78 процентов), руководителя МИДа Сергея Лаврова (56 процентов) и вице-премьера Сергея Иванова (42 процента).