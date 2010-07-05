Сергей Бобунец в Общественной палате будет отвечать за культуру

Как пишет е1, сам лидер группы "Смысловые галлюцинации" в заседании 3-го июля не участвовал, поскольку музыканты в это время находились на гастролях в Санкт-Петербурге. В Общественную палату вошли 42 представителя различных национальных, религиозных и общественных объединений. Среди них - архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, бывший вице-премьер областного правительства и председатель Ассоциации бывших узников нацистских лагерей Семен Спектор и другие.