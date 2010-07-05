У профессиональных абонентов компании «Мотив» появился свой тариф

5 июля 2010 года «Мотив»предложил новый тарифный план «Профессионал» . Тариф предназначен для тех абонентов, кто привык максимально полно использовать все возможности сотовой связи.

Абонентам ТП «Профессионал» по умолчанию предоставлен безлимитный внутрисетевой трафик, 2000 оплаченных минут на городские номера и номера абонентов других сотовых сетей Свердловской области. Кроме того, в рамках предложения «Профессионал» абонентам гарантируется 500 Мб GPRS-трафика, а также возможность передачи 500 SMS-сообщений. Ежемесячнаяабонентская плата на тарифе равна 1 700 рублям. В случае, если абонент расходует лимит трафика, стоимость исходящих вызовов сверх предусмотренного объема, рассчитывается следующим образом: 1,5 рубля -одна минута вызова на номера других операторов сотовой связи и 1,3 рубля – минута разговора с абонентами городских номеров.

Кроме этого, в число преимуществ тарифного плана «Профессионал» можно отнести удобную кредитную систему оплаты, наличие прямого городского номера, предложенного абоненту по умолчанию, а также возможность совершать вызовы за пределы области и страны со скидкой 50% по тарифной зоне «Урал» и 20% - на междугородную составляющую.

Особенностью тарифа «Профессионал» является то, что продукт доступен только для«профессиональных» абонентов «Мотив». Подключиться к новому тарифу могут лишь действующие абоненты, обслуживающиеся в сети «Мотив» не менее 3 месяцев, илипользователи, которые были абонентами «Мотив» не более чем 6 месяцев назад. Подключит новый тариф можно только в Офисах продаж и обслуживания компании «Мотив», работающих в крупных городах Свердловской области.