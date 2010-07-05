Угонщики пойманы сегодня рано утром в г. Нижний Тагил
5 июля 2010, 17:08ОбществоArtem
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Угонщики пойманы сегодня рано утром в центре города. Трое парней в 5 утра угнали «копейку» из двора дома 27 на Первомайской.
Как только они отъехали от места преступления, попали в поле зрения инспекторов ГИБДД. Как рассказали нам в пресс-службе УВД, милиционерам показалась подозрительной на пустынной дороге машина ВАЗ 2101 с тремя юношами внутри. Инспекторы попытались ее остановить, но водитель вместо тормоза нажал на газ. Погоня была недолгой. «Копейку» блокировали. Двое пассажиров сбежали, а водитель задержан. Это 17-тилетний парень. Не смотря на то, что угнанный Жигуленок старый и владелец оценил его всего в 10 тысяч рублей, угонщикам предстоит отвечать перед законом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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