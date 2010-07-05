Уральский биатлонист занялся благотворительностью

Как пишет «Уралинформбюро», во время 5-дневного отдыха между тренировочными сборами биатлонист посетил Ирбитский детский дом. Для его воспитанников он купил несколько современных компьютеров. По словам Антона Шипулина, раньше он даже не думал, в каких условиях могут жить дети. Оказалось, у них даже не хватает денег на ручки с тетрадями. Поэтому биатлонист решил, что будет помогать ребятам и дальше. А ранее - в июне, - он уже оказал помощь одной из церквей Тюмени.