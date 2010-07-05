В самолетах появятся "стоячие места"

Первым о таком намерении заявил британский бюджетный перевозчик, который хочет предложить авиабилеты дешевле 10-ти долларов, затем привлечь так новых туристов хочет австралийская авиакомпания. Оба перевозчика намерены предлагать стоячие места только на рейсах, длительностью менее часа.