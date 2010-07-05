Впервые в г. Нижний Тагил провели операции, избавляющие от тахикардии
5 июля 2010, 17:22ОбществоArtem
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В центральной городской больнице №4 Нижнего Тагила впервые шести пациентам проведены малоинвазивные операции на проводящей системе сердца.
Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, показаниями для радиочастотной абляции послужили тяжелые приступы тахикардии, не поддающиеся медикаментозному лечению. До операции больные еженедельно вызывали «Скорую помощь», несколько раз в год госпитализировались из-за приступов учащенного пульса и периодически теряли сознание. Операции прошли успешно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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