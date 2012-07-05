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Даже без Мишарина Нижний Тагил получит статус второй столицы Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Даже без Мишарина Нижний Тагил получит статус второй столицы Свердловской области

5 июля 2012, 15:09Общество
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