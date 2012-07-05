Даже без Мишарина Нижний Тагил получит статус второй столицы Свердловской области
5 июля 2012, 15:09Общество
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Именно Александр Мишарин заговорил в свое время о присвоении городу статуса второго административного центра в области. Каким образом и в какой форме это будет реализовано, пока понятно мало. Однако, как сообщает портал Накануне.ru, новый губернатор Евгений Куйвашев заверяет, что областная программа «Столица» работает, так что Тагил скоро станет официальным вторым «солнцем».
Будущее Нижнего Тагила выглядит заманчиво, если делобудет доведено до конца, город действительно выйдет на новый уровень.
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