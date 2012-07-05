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Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле мог превратиться в общепит - общественность не позволила
Сюжеты:
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Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле мог превратиться в общепит - общественность не позволила

5 июля 2012, 12:39ОбществоЕвгения
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