Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле мог превратиться в общепит - общественность не позволила
Совсем недавно велись переговоры на тему создания на базе «Красногвардейца» заведения, ориентированного на детское население города, где проходили бы показы мульфильмов. Идея принадлежит КРЦ «Россия», и в целом неплохая, даже интересная. Однако в ходе бесед дело приняло совершенно иной оборот: «Красногвардеец» решено было переделать в общепит, оставив зал на 20 мест. То есть, пока родители едят, дети могут отправиться в кинозал и смотреть мультики. При этом совершенно не было понятно, куда денутся местные киноклубы «Маргинальное кино» и «Киногурман». Площадка для них попросту закрывалась.
Чтобыповлиять на происходящее, участники киноклубов решили действовать словом:
Мы написалиписьма в Отдел образования, Отдел культуры, обществу ветеранов НТМК,екатеринбургскую киностудию «Снега», с которой много сотрудничаем, в Государственныйобластной кинофонд. В итоге администрация встала на нашу сторону, и угрозуотвела Виталий Скорев, организатор и ведущий одного из киноклубов при «Красногвардейце».
Такимобразом, кинотеатр продолжает работу в обычном режиме, впереди тагильчан ждет очереднойкинофестиваль, а любители неформатного кино не теряют свою площадку для общенияи обсуждения.
Представитель КРЦ «Россия» как-либо комментироватьсложившуюся ситуацию на сегодняшний день отказывается.
Посмотреть кино или мультфильм в кинотеатре - это соверешенно другие ощущения по сравнению с домашним просмотром. Однако при наличии современной техники в доме, можно посмотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. Причем зачастую для этого не требуется даже регистрации или оплаты доступа. Так, например, можно посмотреть мультфильм «Франкенвини» в хорошем качестве на kinoclips.net о мальчике, который очень любил свою собаку и смог оживить ее после того, как она попала под колеса автомобиля.
© Евгения Таганова, TagilCity.ru