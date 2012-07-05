Кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле мог превратиться в общепит - общественность не позволила

Мы написалиписьма в Отдел образования, Отдел культуры, обществу ветеранов НТМК,екатеринбургскую киностудию «Снега», с которой много сотрудничаем, в Государственныйобластной кинофонд. В итоге администрация встала на нашу сторону, и угрозуотвела Виталий Скорев, организатор и ведущий одного из киноклубов при «Красногвардейце».

Посмотреть кино или мультфильм в кинотеатре - это соверешенно другие ощущения по сравнению с домашним просмотром. Однако при наличии современной техники в доме, можно посмотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. Причем зачастую для этого не требуется даже регистрации или оплаты доступа. Так, например, можно посмотреть мультфильм «Франкенвини» в хорошем качестве на kinoclips.net о мальчике, который очень любил свою собаку и смог оживить ее после того, как она попала под колеса автомобиля.