Компания ПРОМКО создает новые рабочие места

В связи с расширением производства компания ПРОМКО объявляет дополнительный набор персонала на более чем 35 вакансий инженерно-технических и рабочих специальностей.

Всем работникам производства гарантировано трудоустройство в соответствие с ТК РФ, официальная достойная заработная плата и премии, бесплатная спецодежда, доставка до мест работы, компенсация обедов и оплаты детских садов, профессиональный и карьерный рост.

Компания ПРОМКО – профессиональный поставщик металлопродукции, на рынке с 1998 года. По данным аналитического агентства «Эксперт-Урал», ОАО «ПРОМКО» входит в пятерку лидеров-металлотрейдеров Урала и Западно-Сибирского региона.

В последние годы ПРОМКО активно развивает производственные мощности. В 2006 году введен в эксплуатацию комплекс по переработке металлолома, в 2008-м начато изготовление металлоконструкций, в 2010-м открыто производство стальных мелющих шаров.