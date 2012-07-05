«Краснокнижные» сапсаны обосновались в Висимском заповеднике всерьез и надолго – найдено их гнездо
TagilCity.ru уже рассказывал о замечательной находке сотрудников Висимского биосферного заповедника, соколов сапсанов, которые занесены в красную книгу федерального значения. В итоге была поставлена задача найти их гнездо, чтобы наблюдать за птицами. В итоге на днях гнездо было обнаружено. Как рассказывает пресс-служба Висимского заповедника, сапсаны растят уже двух птенцов, которым не больше трех недель.
Находка была сделана в районе Веселых гор, гнездо расположено в неглубокой нише скалы. Соорудили сапсаны его из хвои ели и мха. Детенышей пока кормят воробьиными, останки которых есть в гнезде.
Трудно сказать, есть ли в природном комплексе заповедника еще сапсаны. Много лет работая здесь, я их никогда не видел, возможно, не замечал. Но, судя по этому гнезду, оно первого года - нет старых костей... Судя по останкам корма, такое впечатление, что корма мало. Какая-то мелочь, нет утиных. Мы думали, что сапсаны будут летать охотиться на водохранилище, там по прямой менее 10 километров... Посмотрим, что будет дальше. Скоро птенцам понадобится больше корма, и, скорее всего, взрослые будут улетать на охоту вместе Евгений Ларин, заместитель директора заповедника по научной работе.
Находку гнезда можно по праву назвать открытием лета, и все благодаря Свинцову Александру, Мироновой Полине и Евгению Ларину, которые как раз и нашли птенцов. Они также рассказывают, что пока малышей охраняет самка, которая сидит неподалеку. Дай бог, чтобы новое семейство прижилось и спокойно развивалось, радуя нас потомством.
Фото предоставлено пресс-службой Висимского биосферного заповедника.
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