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«Краснокнижные» сапсаны обосновались в Висимском заповеднике всерьез и надолго – найдено их гнездо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Краснокнижные» сапсаны обосновались в Висимском заповеднике всерьез и надолго – найдено их гнездо

5 июля 2012, 17:02ОбществоMaurice
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