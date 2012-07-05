«Краснокнижные» сапсаны обосновались в Висимском заповеднике всерьез и надолго – найдено их гнездо

Трудно сказать, есть ли в природном комплексе заповедника еще сапсаны. Много лет работая здесь, я их никогда не видел, возможно, не замечал. Но, судя по этому гнезду, оно первого года - нет старых костей... Судя по останкам корма, такое впечатление, что корма мало. Какая-то мелочь, нет утиных. Мы думали, что сапсаны будут летать охотиться на водохранилище, там по прямой менее 10 километров... Посмотрим, что будет дальше. Скоро птенцам понадобится больше корма, и, скорее всего, взрослые будут улетать на охоту вместе Евгений Ларин, заместитель директора заповедника по научной работе.