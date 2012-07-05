Ливни, грозы, град и шквалистый ветер – «Экстренное предупреждение» на сегодня от МЧС

Навернякавчера многие попали под грозу, она пришлась как раз на время, когда людивозвращались с работы. Ветер был настолько сильным, что практически гнал тех,кому не повезло оказаться на улице. Зонт был совершенно бесполезен, огромноечисло прохожих вымокло до нитки, да еще было поколочено градом. Благо, что градв этот раз выпал адекватных размеров, а не с куриное яйцо.

Темне менее, сегодня все повторится вновь. МЧС предупреждает, что возможны пожарыот молний, сильно повысится ветровая нагрузка, вероятно повреждение воздушныхлиний связи электропередач. Также, скорее всего, добавятся поваленные деревьяко вчерашним.

Особоепредупреждение водителям и пешеходам. Все понимают, насколько усложняетсяситуация на дорогах в грозу, вероятны серьезные ДТП. В связи с этим, в органыГИБДД направлены рекомендации по обеспечению контроля готовности спасательныхслужб к реагированию на происшествия.

В то же время, необходимо быть крайне внимательным, проходя мимостроительных объектов. Работы во время грозы вестись не будут, но крановыеустановки могут представлять реальную угрозу.