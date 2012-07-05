Приборы автоматической фиксации нарушений водителей могут находиться где угодно
5 июля 2012, 13:44Общество
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Как уже знают тагильчане, совсем недавно сотрудники ГИБДД внедрили в свою работу приборы автоматической фиксации нарушений. В нашем городе таких приборов 4, и они мобильны. То есть один из них может взять с собой сотрудник дорожно-патрульной службы и выставить на любом участке дороги.
Таким образом, ситуация действительно напряженная, нов хорошем смысле слова. Очень высока вероятность, что водители станутаккуратнее на дорогах, чтобы не получить в последствии, так называемое, «письмосчастья». Напомним, что получив по почте такое извещение, оплатить штрафнеобходимо будет в течение 30 дней.
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