Приборы автоматической фиксации нарушений водителей могут находиться где угодно

Таким образом, ситуация действительно напряженная, нов хорошем смысле слова. Очень высока вероятность, что водители станутаккуратнее на дорогах, чтобы не получить в последствии, так называемое, «письмосчастья». Напомним, что получив по почте такое извещение, оплатить штрафнеобходимо будет в течение 30 дней.