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Самая длинная коса, хитрые вопросы и многое другое в «Гиннес-шоу» для ребят из школьного лагеря (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самая длинная коса, хитрые вопросы и многое другое в «Гиннес-шоу» для ребят из школьного лагеря (ФОТО)

5 июля 2012, 10:09ОбществоЕвгения
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