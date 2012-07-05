Самая длинная коса, хитрые вопросы и многое другое в «Гиннес-шоу» для ребят из школьного лагеря (ФОТО)

Участие вконкурсах принимали ребята из школ № 39, № 70 и детского реабилитационногоцентра «Серебряное копытце». Всем не больше 14 лет, но сообразительность иловкость они проявили на высшем уровне. Правда, любимыми стали конкурсы «Самыйумелый» и «Самый меткий». В первом ребята мастерили самолетики и запускали их,победил тот, который улетел дальше всех. Кстати, по рекорду это расстояние составляет69 метров. Во втором конкурсе нужно было попасть фантиком в стаканчик, что получалосьне у всех, зато представьте, каков был ажиотаж!

Выяснилось,что дети знают целую кучу анекдотов и веселых историй, что они доказали вконкурсе «Самый веселый». С удовольствием ребята замеряли длину косичек вконкурсе «Коса - девичья краса».

Мы даже неожидали, что все пройдет так весело и непринужденно. Ребята с удовольствиемучаствовали во всех конкурсах, быстро давалиответы. Очень интересно было с нимипознакомиться. Кстати, мальчики и девочки из 39-й школы даже выполнили домашнеезадание: пришли ко мне после праздника и показали самое длинное слово, более,чем из 35 букв Алена Хмылова, главный библиотекарь филиала и организатор.

Очень здорово, что у детей есть возможность таквесело и интересно проводить свои каникулы. Еще бы, ведь победители конкурсовполучили медали и сладкие призы, и, конечно, много позитивных эмоций.

Фото с сайта tagillib.ru