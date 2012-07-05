Стрижка животных. Стрижка кошек и собак. Тримминг.

С необходимостью стричь животное сталкиваются не только владельцы собак и кошек длинноволосых пород. Такая процедура необходима не только для того, чтобы питомец выглядел опрятно, но и в целях гигиены: если на шерсти животного образуются колтуны, то кожа под ними не дышит, и это может привести к образованию воспалений.

Традиция стричь животных пришла в Россию недавно. Сегодня большинство хозяев уже понимают необходимость этой процедуры. Ухаживать за подстриженным питомцем намного проще, к тому же, его шерсть не будет разбросана по всему дому. Особенно полезна стрижка летом: в короткой шерсти проще заметить клеща и предотвратить его укус. Собака с короткой шерстью меньше будет «цеплять» репейник. В жару животному без шевелюры проще переносить нагрузки.

Периодичность, с которой следует стричь собак, зависит, прежде всего, от породы животного. Ротвейлеры, немецкие овчарки, доберманы от природы имеют достаточно короткий волос. Уход за их шерстью можно ограничить мойкой животного специальным шампунем и вычесыванием в период линьки. Владельцам шнауцеров и терьеров уже сложнее – собакам необходим тримминг (устранения отмершей шерсти питомца, придание собаке стандартных форм выщипыванием покровного волоса и подшерстка, а так же вычесывание и стрижку подшерстка). Собакам особых пород, например, длинношерстных спаниелей, необходима как стрижка, так и тримминг.

Некоторым породам собак тримминг просто необходим. Это относится, прежде всего, к терьерам и шнауцерам: если таких животных только стричь, не прибегая к триммингу, то шерсть их станет волнистой и мягкой, что не соответствует стандарту породы.

Кошки длинношерстных пород также нуждаются в специальном уходе за шерстью. Вопреки законам природы, такая кошка не может самостоятельно справиться с собственной шерстью. Если нет возможности ежедневно расчесывать животное по нескольку часов, следует также подумать о стрижке питомца.

У стриженных котов улучшается кровообращение, улучшается мышечный тонус. К тому же, у них уменьшается вероятность попадания волосков в желудок и слипание их там. Самая распространенная стрижка у котов: «подо льва». Как правило, шерсть после процедуры будет отрастать 3-6 месяцев.

Нужно помнить, что стрижки противопоказаны кошкам с типпингом и колорпойнтам, потому что отросшая шерсть на животе и спине таких животных темнеет. Нельзя стричь кошке шерсть на голове: в ушах, на мордочке и щеках. Важно, чтобы не оставался лысым и хвост кошки. Длина «кисточка» должна составлять не меньше трети длины хвоста. Это очень важно! В противном случае кошка будет гоняться за собственным хвостом и грызть его, нанося себе травмы.