В муниципалитете решали, как сохранить новую дорогу на Аганичева и разгрузить Фестивальную

Сложности – в большом транспортном потоке. Дорожникам необходимо заасфальтировать и кольцо, соединяющее Фестивальную и Кулибина. Рабочие попытались начать укладку асфальта сегодня утром, но т.к. движение не перекрывалось, и проезжающий транспорт мешал дорожным работам, закатывать кольцевую решили ночью. Мэр Валентина Исаева считает, что открытие Фестивальной станет большой радостью для автолюбителей.

Как только асфальт на Фестивальной уложат, подрядчик перекинет все силы на реконструкцию улицы Фрунзе. Реконструкцию этой улицы Невьянское ДРСУ планирует закончить к Дню города. Валентина Исаева попросила сделать все возможное, чтобы этот срок сократился на две недели, и к началу августа Фрунзе была отремонтирована.

Второй вопрос касался улицы Аганичева. Многотонные грузовики супермаркета могут разбить новую дорогу. На улице Аганичева дорожники приступили к ремонту. Но дорога эта простоит от силы пол года, считают ремонтники. Дело в том, что к магазину «Магнит» по Аганичева регулярно приезжают на разгрузку многотонные фуры. Директор ООО «Тагилдорстрой» Владимир Юрченко посетовал главе города Валентине Исаевой, что 5-тисантиметровый слой асфальта, который запланирован, не выдержит тяжести грузовиков. Мэр предложила связаться с руководством сети магазинов «Магнит» и обсудить строительство подъезда к их точке на Аганичева на условиях софинансирования, чтобы уложить там более прочный асфальт.