«Выгодный» депозит для бизнеса предложил ВУЗ-банк

Депозит включает сроки размещения денежных средств от 15 до 550 дней. Короткие сроки позволяют получить дополнительную прибыль от временно свободных средств, когда на счетах предприятия образуются повышенные остатки и деньги выпадают из оборота, а долгосрочное инвестирование интересно возможностью зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок, получить максимальный доход и защитить капитал от инфляции.

При этом получить наибольшую доходность предприниматели могут при вложении денег на срок от 90 дней. Сумма депозита может составлять от 100 тысяч рублей, или их эквивалент в евро и долларах США.

Для открытия депозита наличие расчетного счета в ВУЗ-банке не является обязательным, а сама процедура занимает минимум времени, тем более что для оформления документов предприниматель может пригласить сотрудника банка к себе в офис.

Воспользоваться предложением по размещению свободных денежных средств в депозит «Выгодный» клиенты ВУЗ-банка смогут до 31 декабря 2012 года. Также в депозитной линейке банка сегодня представлены депозит «Авансовый» с выплатой процентов на следующий день после поступления средств на депозитный счет, специальное отраслевое предложение для саморегулируемых организаций «Депозит СРО», а также депозит «Лояльный», позволяющий изымать часть вклада без отзыва полной суммы, и другие продукты.

Отметим, что ВУЗ-банк по объему привлеченных средств клиентов входит в топ-5 банков-лидеров Екатеринбурга и Свердловской области (рейтинг журнала «Деловой квартал»), в топ-20 крупнейших банков Уральского региона (рейтинг «Эксперт-Урал») и в топ-200 крупнейших банков России (рейтинг «Эксперт-РА»).