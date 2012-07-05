Заказать справку из Пенсионного фонда теперь можно по телефону

Для того, чтобы заказать справку, гражданину достаточно будет позвонить в ПФР и назвать вид справки, фамилию, имя, отчество, адрес, дату рождения и свои контактные данные. Срок изготовления документа займет от 2 до 4 дней в зависимости от его вида. Получить готовую справку можно у консультанта клиентской службы, предъявив паспорт. Так, предварительно заказать можно справку о размере пенсии и других социальных выплатах, документ, подтверждающий, что гражданин не состоит на учете как получатель пенсии, справку о праве на получение набора социальных услуг и о сумме материнского капитала.