Заказать справку из Пенсионного фонда теперь можно по телефону
И прийти в ведомство только для того, чтобы получить готовый документ.
Об этом рассказали в Управлении Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
Для того, чтобы заказать справку, гражданину достаточно будет позвонить в ПФР и назвать вид справки, фамилию, имя, отчество, адрес, дату рождения и свои контактные данные. Срок изготовления документа займет от 2 до 4 дней в зависимости от его вида. Получить готовую справку можно у консультанта клиентской службы, предъявив паспорт. Так, предварительно заказать можно справку о размере пенсии и других социальных выплатах, документ, подтверждающий, что гражданин не состоит на учете как получатель пенсии, справку о праве на получение набора социальных услуг и о сумме материнского капитала.
Телефоны для заказа документов: 92-18-11, 8-953-040-0811.
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