Пять украшений для пяти тагильчанок: на TagilCity.ru завершается конкурс от Юline!
5 июля 2014, 15:00Общество
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Ювелирные украшения - это лучший подарок. Во все времена они считались лучшими друзьями девушек. Редкая модница откажется от симпатичной подвески, оригинального кольца или пары чудесных серёжек!
Напомним, на городском портале TagilCity.ru проходит фотоконкурс от ювелирного салона Юline на розыгрыш пяти ювелирных украшений. Наш партнер самостоятельно подберет для каждой красавицы по ювелирному изделию.
До конца фотоконкурса осталось полтора дня! Но у вас до сих пор есть шанс побороться за призы, ведь три победительницы выявятся по голосам, две других - по решению жюри. Приходите в ювелирный салон «Юлайн», что на проспекте Ленина, 69, выбирайте любое украшение с витрины, демонстрируйте его на камеру и публикуйте фотографию на портале TagilCity.ru.
А тем временем, подводя итоги, мы будем проверять голоса на накрутки, чтобы всё было максимально честно. Вперед, красавицы!
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