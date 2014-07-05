Пять украшений для пяти тагильчанок: на TagilCity.ru завершается конкурс от Юline!

До конца фотоконкурса осталось полтора дня! Но у вас до сих пор есть шанс побороться за призы, ведь три победительницы выявятся по голосам, две других - по решению жюри. Приходите в ювелирный салон «Юлайн», что на проспекте Ленина, 69, выбирайте любое украшение с витрины, демонстрируйте его на камеру и публикуйте фотографию на портале TagilCity.ru.