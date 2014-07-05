Тагильчане, сегодня международный день Днепра

С Днепром связано развитие славянских народов, от его истоков до устья река протекает по территории России, Белоруссии и Украины. Длина Днепра сейчас – 2 201 км, площадь бассейна – 504 тысячи квадратных километров.

С историей Нижнего Тагила также связаны две крупные реки. «Река Тагил берет начало с юго-восточной стороны горы Перевал в отрогах Красных гор, в зоне горно-холмистого рельефа, в пяти километрах к западу от города Новоуральск. В верховье река изобилует по¬рогами. Тагил является правым притоком Туры. Река Тагил протянулась на 414 километров. Название реки Тагил приблизительно татарского происхождения/«таг» – «ещё» и «ыл» ~ «река»; «Таг-ыл» – «ещё река»/. На языке манси «тахтыль» обозначает название нашей ураль¬ской ягоды – голубицы. В долине реки Тагил занимались охотой, а может быть и жили племена остяков и вогулов. Также вниз по течению от горы Медведь-Камень/ниже села Балакино/на прибрежных скалах археологами найдены наскальные изображения – «тагильские писаницы». На утесах сделаны красками рисунки птиц, зверей, абстрактных знаков, человеческих существ, время создания которых относится к II-III тыс. до н. э.», пишет про реку Тагил писатель Андрей Пичугин.

Еще одна река Среднего Урала – Чусовая. Популярное место отдыха среди тагильских туристов. Она имеет интересную историю множество достопримечательностей. Ее красотой любуются уральские туристы. По наиболее распространенной версии название произошло от коми-пермяцких слов «чус» - быстрая и «ва» - вода, т.е. «чусва» - «быстрая вода».

С давних времен река Чусовая играла роль транспортной артерии. На ее берегах сделано множество геологических находок – стоянки, поселения, городища, могильники, святилища. Наиболее интересны находки в пещерах и гротах на реке Чусовой. Так, в пещере в камне Дыроватом, которая находится на отвесной скале на высоте 20 метров, ученые обнаружили несколько тысяч наконечников стрел. Уникальный археологический памятник в 1988 году был обнаружен в укромно расположенном гроте камня Дождевой. Тагильский археолог Ю.Б. Сериков обнаружил здесь загадочное захоронение шамана и, возможно, его помощницы. Захоронение женщины находилось у входа в грот, сохранилось лишь частично. Ее одежду украшали 73 клыка выдры, 2 зуба северного оленя, зуб медведя и 2 резца лося. Вообще, есть много интереснейших фактов об этой замечательной реке.

Многие реки, хоть и не отличаются таким же величием, как Днепр, не уступают ему в известности. Известным конкурентом с давних времен является Влтава, на берегах которой стоит Прага. Старинный город, богатый редкими произведениями архитектуры, ведь даже отели Праги по большей части обладают собственной историей, что тогда говорить о районах, построенных во времена рыцарей и королей?