Актуальная информация о современных низкорамных полуприцепах

Речь идет о низкорамных полуприцепах, которые относятся к технике специального назначения. Такие решения оснащены заниженной грузовой платформой, которая облегчает погрузку, транспортировку и разгрузку продукции. Низкорамные тралы перемещают материалы по дорогам общего пользования.

Преимущества современных моделей

Низкорамные полуприцепы – безмоторная техника, оснащенная открытого типа платформой, которая не имеет бортов. Такие решения, помогающие решать многоплановые задачи, позволяют организовать полноценную структуру логистической цепочки. Ведь транспортировка грузов, которые отличаются по габаритам и размерам, требует привлечения нестандартной техники. Низкорамные полуприцепы активно используются для перевозки оборудования, материалов для строительной отрасли, других видов негабаритных грузов. Среди преимуществ эксплуатации этой техники спецназначения стоит отметить:

повышенная проходимость и грузоподъемность;

возможность выполнять перевозки контейнерного типа;

способность выдерживать максимальные нагрузки;

транспортировка в местах с ограничением проезда транспортных средств по высоте;

нетребовательность к обслуживанию и высокий уровень ремонтопригодности.

Тралы способны работать в любых климатических условиях. Такая спецтехника, обладающая усовершенствованной облегченной конструкцией, существенно облегчает деятельность компаниям, которым необходимо перевозить негабаритную продукцию. Производством конструкций занимаются многие зарубежные и отечественные производители. На российском рынке популярны решения, разработанные фирмой «Политранс». Полуприцепы этого предприятия характеризуются высоким уровнем надежности, отличными эксплуатационными и техническими параметрами.

Ключевые особенности низкорамных полуприцепов

Использование и обслуживание спецтехники подразумевает привлечение ответственных и квалифицированных водителей и операторов. Опытный персонал способен решать задачи по загрузке, перевозке и разгрузке тяжеловесной крупногабаритной продукции в сложнейших дорожных условиях и при любой погоде. Низкорамные полуприцепы имеют свои особенности. Его основной компонент – безбортная платформа, которая имеет три основных параметра: ширина, длина и высота. Исходя из этих характеристик, необходимо выбирать модель, которая оптимально подойдет для работы.

Чтобы увеличить маневренность низкорамного трала производители устанавливают управляемые оси и пневматический тормоз. Рама спецтехники оснащена специальными слепляющими устройствами, которые называются седлами. В их составе оборудование, предназначенное для соединения с тягачом, опорная плита. Благодаря такой конструкции часть веса груза передается перевозящему трал транспортному средству.