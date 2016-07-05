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Газ будет отключен на нескольких предприятиях Нижнего Тагила до 7 июля в рамках ремонтных работ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Газ будет отключен на нескольких предприятиях Нижнего Тагила до 7 июля в рамках ремонтных работ

5 июля 2016, 15:40ОбществоАлександра Логинова
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