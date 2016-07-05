Газ будет отключен на нескольких предприятиях Нижнего Тагила до 7 июля в рамках ремонтных работ

4 июля стартовал ремонт на газопроводе УВЗ. 6-7 июля планируется возобновить газоснабжение с пониженным давлением подачи газа.

Во время работ 4-7 июля после согласования с потребителями будет также прекращена подача газа на предприятиях: КРЗ, Уралхимпласте, лакокрасочном заводе и других предприятиях города, где запланирован ремонт.

Всего на подготовку газораспределительных сетей города к предстоящему отопительному сезону выделено 14 миллионов рублей. Уже заменен участок главного газопровода, подающий газ в Нижний Тагил. В дальнейшем планируется поменять устаревшие газовые колодцы, произвести замену средств химической защиты и изоляции газопроводов, установить современные отключающие краны.

Подготовка к отопительному сезону уже кипит. И чтобы быть готовым к зиме следует обновить некоторые трубы и оборудование. В этом случае можно взглянуть на арматуру трубопроводную купить. Данная продукция отлично подходит для систем отопления и водоснабжения.