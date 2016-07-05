Парик из натуральных волос – естественная красота!

Зачастую косметических процедур явно недостаточно для кардинального улучшения внешнего вида волос. Как раз для таких случаев человечеством было изобретено такое удобное и красивое изделие как парик из натуральных волос. Он является отличным вариантом для людей, которые задумываются о смене имиджа и желающих всегда иметь аккуратную и элегантную прическу.

Естественность признак высшего класса

В процессе изготовления париков применяются волосы, которые поступили от женщин-доноров молодого возраста, ранее никогда не делавших химическую завивку или окрашивание для своих волос. Понятно, что стоимость такого изделия весьма высока, однако если говорить о его качестве, то оно этого стоит.

Существуют некоторые особенности и нюансы, которые важно знать и применять при выборе хорошего и качественного парика из натуральных волос. В городе Екатеринбурге находится салон париков Bell-parik, в котором вы можете приобрести данную продукцию по вполне демократичным ценам. Итак, преимущества данных изделий:

Износостойкость и долгий срок эксплуатации;

Внешний вид максимально приближенный к натуральному;

Можно делать стрижки, укладки, красить, завивать и пр.;

Неизменность всех положительных качеств и свойств, даже если используются для укладки различные нагревательные приборы.

Качество и структурные особенности исходных материалов, из которых были сделаны парики, имеют непосредственное влияние на их общие характеристики. Мастерами, создающими парики, используются волосы следующего типа:

Европейского или славянского;

Азиатского;

Индийского.

Европейский типаж используемых волос является наиболее дорогим. Такой материал имеет особенную мягкость и шелковистость. Парики из них отличаются особой изящностью и элегантностью, они отлично укладываются в прически, однако их прочность весьма невелика.

Азиатский типаж волос имеет отличный здоровый блеск и гладкость, но вместе с тем и повышенную степень толщины, из-за которой даже с применением фена и различного парикмахерского инструментария они практически не держат форму, и укладка очень часто и неизбежно распадается. Кроме этого, могут с течением времени стать немного рыжеватыми.

Индийский типаж волос обладает тонкой и пористой структурой, на кончиках такие волосы зачастую очень сухие. Данный тип на сегодня является одним из самых популярных и востребованных на рынке париков из натурального волоса.

«Подводные камни» данного изделия

Если вы твердо решили купить парик из натуральных волос, вы можете убедиться в своей правоте, посмотрев на представленное здесь изображение, которое является отличным доказательством высокого качества данного изделия. В реальной жизни внешний вид таких париков максимально приближен к естественному, но если неправильно за ними ухаживать, в дальнейшем его можно окончательно и бесповоротно испортить. Люди, имеющие мало опыта в ношении париков, должны обязательно уметь за ними ухаживать. Иначе, те денежные средства, которые были потрачены на его приобретение, как говорят «улетят в никуда». Срок пользования любой вещью или предметом можно значительно продлить, если правильно обращаться с изделием и знать правила ухода.

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