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Проблемы с водоснабжением и канализацией в поселке Покровское-1 под Нижним Тагилом могут быть решены в течение лета (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проблемы с водоснабжением и канализацией в поселке Покровское-1 под Нижним Тагилом могут быть решены в течение лета (ФОТО)

5 июля 2016, 12:15ОбществоТимофей Данилов
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