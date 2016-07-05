Проблемы с водоснабжением и канализацией в поселке Покровское-1 под Нижним Тагилом могут быть решены в течение лета (ФОТО)

Во время визита градоначальника были обсуждены вопросы улучшения работы систем водо- и теплоснабжения, ремонта объектов социального значения, а также транспортного обслуживания жителей поселка.

К примеру, было принято решение за июль отремонтировать кровлю насосной станции. Старую водонапорную башню предложили больше не использовать. Чтобы решить проблему, связанную с подачей воды в квартиры на верхних этажах домов, будут закуплены частотные преобразователи и резервный насос.

Помимо этого, в течение лета будет приведен в надлежащее состояние теплоузел и завершены работы по изоляции обновленной теплотрассы. Также, предполагается, что до августа завершится ремонт пищеблока в детском саду, а во втором полугодии в фельдшерско-акушерском пункте будет произведена замена пола.

ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По мнению мэра, сейчас одна из важнейших задач – восстановить в поселке систему водоотведения. В настоящее время есть проект на 90 миллионов рублей по ремонту канализации, однако движения по нему нет – область на эти цели денег не выделяет. А восстановление системы водоотведения, по словам Носова, решит как бытовой, так и экологический вопросы. Ведь утечки с канализационного сектора загрязняют окружающую среду.

В августе глава города вновь приедет в Покровское-1, чтобы проверить, как протекает работа по выданным поручениям.