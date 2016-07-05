В Екатеринбурге за множество нарушений закрыт приют для стариков, который основал бывший священник

В Екатеринбурге приостановлена работа приюта для стариков и инвалидов, который расположен в доме бывшего цыганского наркобарона в переулке Транзитный. В соцприюте без должного ухода содержалось 50 постояльцев. Все они жили по 25 человек в комнате, в которой отсутствовала вентиляция.

Претензии проверяющих были к условиям проживания, питанию, а также к санитарным нормам и пожарной безопасности. За эти нарушения работа «Дома старчества» приостановлена до 4 августа.

Директором соцучреждения является Алексей Новожилов – бывший священник, который в 2014 году на 3 года был лишен права проводить церковные службы.

Сейчас правоохранительные органы начали проверку двух других частных приютов Новожилова.