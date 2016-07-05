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В Екатеринбурге за множество нарушений закрыт приют для стариков, который основал бывший священник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге за множество нарушений закрыт приют для стариков, который основал бывший священник

5 июля 2016, 09:20ОбществоТимофей Данилов
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