В Екатеринбурге за множество нарушений закрыт приют для стариков, который основал бывший священник
5 июля 2016, 09:20ОбществоТимофей Данилов
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По данным прокурорской проверки, в «Доме старчества» нарушены санитарные нормы и правила пожарной безопасности, не оборудованы пандусы и помещения для приема пищи, а старики живут по 25 человек в комнатах без вентиляций.
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В Екатеринбурге приостановлена работа приюта для стариков и инвалидов, который расположен в доме бывшего цыганского наркобарона в переулке Транзитный. В соцприюте без должного ухода содержалось 50 постояльцев. Все они жили по 25 человек в комнате, в которой отсутствовала вентиляция.
Претензии проверяющих были к условиям проживания, питанию, а также к санитарным нормам и пожарной безопасности. За эти нарушения работа «Дома старчества» приостановлена до 4 августа.
Директором соцучреждения является Алексей Новожилов – бывший священник, который в 2014 году на 3 года был лишен права проводить церковные службы.
Сейчас правоохранительные органы начали проверку двух других частных приютов Новожилова.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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