В Нижнем Тагиле детский лагерь при школе №7 работал с нарушениями

В регионе работает 74 загородных учреждений, в которые планирует приехать более 330 тысяч ребят. Все лагеря накануне были проверены представителями прокуратуры. Среди нарушителей оказались и учреждения Нижнего Тагила.

Так, в лагере при школе №7 в Нижнем Тагиле на кухне используются продукты без маркировки. Срок годности и режим хранения нарушены, а овощи вообще были с явными признаками гниения. Заведующая производством ООО «Общепит» привлечена к административной ответственности.

Добавим, что аналогичные проблемы были обнаружены и в лагерях Краснотурьинска, Полевского и других городов области.

В городе Карпинске, к примеру, в лагере на базе школы №26 в работе были задействованы 9 несовершеннолетних без медицинского осмотра и профессиональной подготовки. Продолжительность их трудового времени была превышена, а это еще одно нарушение, о котором вынесли предписание в адрес школы.

Сотрудники Серовской прокуратуры обнаружили незакрепленные футбольные ворота на территории лагерей при двух школах. Также прокуратура выяснила, что не во всех лагерях есть охрана, камеры наблюдения и контроль пропускного режима.

По итогам проверок было заведено 117 административных дел и отправлено 16 исков в суд. Кроме того, Евгений Куйвашев получит всю информацию по данным вопросам. Отметим, что проверка оздоровительных лагерей началась после трагедии на Сямозере.