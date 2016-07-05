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В Нижнем Тагиле детский лагерь при школе №7 работал с нарушениями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле детский лагерь при школе №7 работал с нарушениями

5 июля 2016, 09:00Общество
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