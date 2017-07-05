Блогер Соколовский в областном суде требует полной отмены приговора за ловлю покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга

Завтра в 9:30 утра в облсуде начнётся рассмотрение дела, о чём сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Эксперты считают, что шанс уменьшить срок от нескольких месяцев до половины есть.

«Ловец покемонов» прославился своим видео из Храма на Крови, где блогер ловил покемонов. Его привлекли к ответственности по статьям 282, 148 и 138.1. Ранее суд вынес наказание в виде 3,5 лет условно. Адвокат Соколовского Бушмаков Алексей будет требовать полной отмены приговора за неимением состава преступления, ко мнению защита, о чём тот рассказал «URA.RU».