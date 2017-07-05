Блогер Соколовский в областном суде требует полной отмены приговора за ловлю покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга
5 июля 2017, 12:45ОбществоЕкатерина Малых
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Завтра, 5 июля, будет рассмотрена апелляция блогеру Руслану Соколовскому.
Сюжеты: Екатеринбург
Завтра в 9:30 утра в облсуде начнётся рассмотрение дела, о чём сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.
Эксперты считают, что шанс уменьшить срок от нескольких месяцев до половины есть.
«Ловец покемонов» прославился своим видео из Храма на Крови, где блогер ловил покемонов. Его привлекли к ответственности по статьям 282, 148 и 138.1. Ранее суд вынес наказание в виде 3,5 лет условно. Адвокат Соколовского Бушмаков Алексей будет требовать полной отмены приговора за неимением состава преступления, ко мнению защита, о чём тот рассказал «URA.RU».
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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