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Блогер Соколовский в областном суде требует полной отмены приговора за ловлю покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Блогер Соколовский в областном суде требует полной отмены приговора за ловлю покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга

5 июля 2017, 12:45ОбществоЕкатерина Малых
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