Детский омбудсмен помогла многодетным родителям из Нижнего Тагила оставить восьмерых детей в семье

Изначально претензии к матери и отцу возникли по той причине, что ребята перестали посещать школу. Анна Кузнецова посчитала, что решение о изъятии детей из семьи стало преждевременным, и взяла дело под личный контроль.

После совместных действий удалось получить позитивные сведения о делах в семье: ребята вернулись к занятиям, прошли медобследование и ряд других процедур. Так, Анна Кузнецова направила в адрес председателя территориальной районной комиссии ПДН просьбу обратить на новую информацию особое внимание. Согласившись с доводами омбудсмена, комиссия приняла решение отозвать судебный иск в отношении семьи. Это произошло 14 июня, передает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ.

Своевременная помощь, внимание и неравнодушие граждан, а также неформальное отношение чиновников социальных служб помогли сохранить многодетную семью, – отметила Анна Кузнецова. – Функция помощи и поддержки должна стать приоритетом над контролем в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Наша общая задача – приложить максимум усилий, чтобы дети оставались в родной семье.