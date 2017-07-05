Новый всплеск «групп смерти» наблюдается в российских соцсетях: экспертами обнаружено более 500 таких сообществ

Машинный мониторинг соцсетей, проведенный с помощью программного комплекса, зафиксировал заметное увеличение сообществ, пропагандирующих самоубийство и способы сведения счетов с жизнью.

В таких сообществах несовершеннолетним предлагается вступить в игру – квест, который в итоге приводит к совершению самоубийства, сообщает газета «Известия».

Недавно в уголовном кодексе РФ произошли изменения в мере наказания по статье «доведение до самоубийства», касающихся деятельности таких групп, как «Синий кит».

Согласно статистике, более 500 сообществ, имеющих от 50 до 50 000 подписчиков, зафиксировали эксперты. Специалисты констатируют, что ужесточение наказания не останавливает организаторов и членов этих групп. Решение проблемы они видят в проведении просветительской работы среди несовершеннолетних подписчиков таких групп.

Директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов говорит о том, что подписчики «групп смерти» пытаются перещеголять друг друга в написании своих статусов:

Например, у одной девушки из Сургута было написано такое: «Твоим родителям нравится представлять тебя мертвым». Для предотвращения распространения этого контента ужесточения наказания недостаточно. Важно начать просветительскую работу в группах риска, иначе так называемая палочная система подарит нам вереницу новых уголовных дел, ведь незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.