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Общественники МУ МВД Нижнего Тагила провели тестирование среди подростков на знание истории отечественной полиции (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники МУ МВД Нижнего Тагила провели тестирование среди подростков на знание истории отечественной полиции (ФОТО)

5 июля 2017, 14:00Общество
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