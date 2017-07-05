Общественники МУ МВД Нижнего Тагила провели тестирование среди подростков на знание истории отечественной полиции (ФОТО)

Мероприятие было проведено по инициативе Общественного совета МВД РФ и проходило в Нижнем Тагиле впервые. Целью его является ознакомление детей с богатой историей отечественной полиции.

Может быть, не все выберут для себя профессию полицейского, но они должны понимать, что работа стража порядка очень важна, и направлена, в первую очередь, на защиту граждан и их безопасности.