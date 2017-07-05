Общественники МУ МВД Нижнего Тагила провели тестирование среди подростков на знание истории отечественной полиции (ФОТО)
В рамках проекта «300 лет полиции России» Общественный совет при полиции Нижнего Тагила провел тестирование подростков, отдыхающих в лагере «Солнечный».
Общественники МУ МВД «Нижнетагильское» совместно с инспекторами ПДН предложили старшим детям, отдыхающим в загородном лагере, пройти тестирование на знание истории полиции.
Мероприятие было проведено по инициативе Общественного совета МВД РФ и проходило в Нижнем Тагиле впервые. Целью его является ознакомление детей с богатой историей отечественной полиции.
Фото: МУ МВД Нижнего Тагила
Организаторы данной акции также рассказали несовершеннолетним о героических поступках полицейских и самых значимых датах полиции.
Председатель Общественного совета при полиции Алексей Шалагинов поделился:
Может быть, не все выберут для себя профессию полицейского, но они должны понимать, что работа стража порядка очень важна, и направлена, в первую очередь, на защиту граждан и их безопасности.
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