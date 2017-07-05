Отцы-одиночки из Крыма и Севастополя смогут получать материнский капитал

Так, согласно законодательству, жители Республики Крым и Севастополя могли рассчитывать на выплаты с 2007 года. Поэтому возникла «правовая коллизия»: если женщина родила второго ребенка после указанного года и умерла, не оформив гражданство РФ, то семьи не могли получить материнский капитал.

Интересно, что папы Крыма, обращавшиеся в суд, не выиграли ни одного дела. На защиту пап-одиночек встала омбудсмен по правам ребёнка Анна Кузнецова. В начале 2017 года она направила ряд предложений по решению данного вопроса в ПФР, сообщает издание РАПСИ.

Стало известно, что накануне, 30 июня, премьер Дмитрий Медведев направил в Думу одобренный Правительством законопроект об изменениях порядка предоставления права на маткапитал жителям Крыма и Севастополя. Распоряжение, опубликованное на сайте Правительства РФ, гласит:

Предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребёнка, а также ребёнку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым (Автономной Республики Крым).