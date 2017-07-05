Посёлок Рудник им. III Интернационала в Нижнем Тагиле будет системно приводиться в порядок
Накануне Глава Нижнего Тагила определил основные направления работы в Тагилстроевском районе в рамках программы «Светлый город», а также провел встречу с жителями посёлка Рудник им. III Интернационала.
Так, до 20 июля на Тагилстрое завершат работы по замене сетей наружного освещения. Подрядчики начали выполнять вторую очередь проекта на Смычке. Все работы ориентировочно будут завершены в конце августа.
Кроме того, по поручению мэра на улице Землячки будет заменено дорожное покрытие. А на ряде улиц проведут ремонт тротуаров, передает пресс-служба мэрии.
Что касается посёлка Рудник, то, по словам жителей, там накопилось множество коммунальных проблем. Так, тагильчане попросили оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход. А также требуется благоустройство детской площадки и обеспечение доступной среды в социальных учреждениях.
По итогам встречи мэр заявил о том, что Рудник им. III Интернационала будут приводить в порядок системно. Для этого по поручению Главы будет составлен список первостепенных проблем и способов их устранения. Интересно, что Сергей Носов встретится с главой Сбербанка для окончательного обсуждения установки банкомата в микрорайоне.
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