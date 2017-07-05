Посёлок Рудник им. III Интернационала в Нижнем Тагиле будет системно приводиться в порядок

Так, до 20 июля на Тагилстрое завершат работы по замене сетей наружного освещения. Подрядчики начали выполнять вторую очередь проекта на Смычке. Все работы ориентировочно будут завершены в конце августа.

Кроме того, по поручению мэра на улице Землячки будет заменено дорожное покрытие. А на ряде улиц проведут ремонт тротуаров, передает пресс-служба мэрии.

Что касается посёлка Рудник, то, по словам жителей, там накопилось множество коммунальных проблем. Так, тагильчане попросили оборудовать остановку общественного транспорта и пешеходный переход. А также требуется благоустройство детской площадки и обеспечение доступной среды в социальных учреждениях.

По итогам встречи мэр заявил о том, что Рудник им. III Интернационала будут приводить в порядок системно. Для этого по поручению Главы будет составлен список первостепенных проблем и способов их устранения. Интересно, что Сергей Носов встретится с главой Сбербанка для окончательного обсуждения установки банкомата в микрорайоне.