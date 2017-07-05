Скидку в 1 копейку сделали в супермаркете Лента в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 июля 2017, 14:55ОбществоЕкатерина Малых
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Скидку в 1 копейку сделали в супермаркете Лента в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
На краске для волос в «Ленте» теперь жителям Нижнего Тагила удастся «знатно сэкономить»: скидка на этот товар составила 1 копейку, сообщает «ТТ». О том не зря гласит всем известная поговорка «Копейка рубль бережёт».
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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