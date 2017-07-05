Строительство «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге начнётся в 2017 году
5 июля 2017, 08:45Общество
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Стало известно, что строительство уральского филиала Эрмитажа начнется в 2017 году. Об этом рассказали в управлении культуры Екатеринбурга.
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Центр культурного просвещения будет оснащен передовым оборудованием, отвечающим нормам государственного Эрмитажа. Он будет включать фондохранение и реставрационную школу. Введение объекта запланировано на 2018-2019 годы, пишет УралИнформБюро.
Напомним, площадка будет располагаться на Вайнера, 16. Подрядчик определен, на сумму 23 миллиона рублей он подготовит музей.
Помимо строительства «Эрмитаж-Урал» в списке есть еще два флагманских проекта. Это возведение кормокухни в зоопарке, а также капитальный ремонт Театра кукол в Екатеринбурге.
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