Строительство «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге начнётся в 2017 году

Центр культурного просвещения будет оснащен передовым оборудованием, отвечающим нормам государственного Эрмитажа. Он будет включать фондохранение и реставрационную школу. Введение объекта запланировано на 2018-2019 годы, пишет УралИнформБюро.

Напомним, площадка будет располагаться на Вайнера, 16. Подрядчик определен, на сумму 23 миллиона рублей он подготовит музей.

Помимо строительства «Эрмитаж-Урал» в списке есть еще два флагманских проекта. Это возведение кормокухни в зоопарке, а также капитальный ремонт Театра кукол в Екатеринбурге.