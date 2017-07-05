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Версия о похищении экс-хоккеиста «Спутника» Александра Чумарина после драки возле ночного клуба в Нижнем Тагиле не подтвердилась
Сюжеты:
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Версия о похищении экс-хоккеиста «Спутника» Александра Чумарина после драки возле ночного клуба в Нижнем Тагиле не подтвердилась

5 июля 2017, 12:30ОбществоПавел Щербина
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