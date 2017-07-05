Версия о похищении экс-хоккеиста «Спутника» Александра Чумарина после драки возле ночного клуба в Нижнем Тагиле не подтвердилась

При проверке этой версии оперативниками отдела полиции №16 была проделана большая работа. Полицейские опросили всех фигурантов и выяснили, что описанный инцидент имел место в другой день и не имеет отношения к пропаже Александра Чумарина. Пострадавший в ходе того инцидента мужчина отказался писать заявление. Поиски продолжаются рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

В настоящее время близкие Александра решили сменить стратегию его поиска. Для этого им нужно установить - куда Александр направился после ночного клуба, шёл ли он пешком или воспользовался услугами общественного транспорта.

Мы просмотрели записи видеокамер из клуба. В 7:38 он скрылся из виду, уходя из клуба в сторону ул. Фрунзе. В настоящее время мы ожидаем данных с видеокамер у ТЦ «Феникс». Тогда станет ясно, сел ли он в общественный транспорт на остановке «Юбилейный» и, если да, то по какому маршруту отправился поделилась последними подробностями поиска сестра пропавшего спортсмена - Ольга.

Напомним, если вам что-либо известно о месте нахождения Александра Чумарина, звоните по телефонам «02» или 8 (912) 617-50-16.