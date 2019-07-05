Екатеринбуржцы обвинили «Единую Россию» в присвоении заслуг по ремонту двора

Как поясняют жители, их двор был отремонтирован по программе «Жилье и городская среда», группа активистов собирала подписи за благоустройство, помогала жильцам в этом управляющая компания. Выиграть конкурс жильцам удалось потому, что они оперативно подали заявку и, кроме того, имели на счету дома собственные средства. Контролировала ремонт управляющая компания, а проект согласовывался с жильцами.