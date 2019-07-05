Мэрию Екатеринбурга заподозрили в нецелевом расходовании средств на ремонт дорог
Глава уральского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, как мэрия Екатеринбурга расходует деньги на ремонты дорог, об этом общественница написала на своей странице в соцсети.
В частности, Екатерина отмечает, что в этом году запланирован ремонт участка дороги на проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Мамина-Сибиряка. По ее словам, ремонт на данном участке не требуется.
Вот по четной стороне дорога идеальная. Честно, пыталась найти там хоть какие-то изъяны, но их нет. Я не пойму, некуда деньги девать?пишет активистка.
На работы на данном участке выделено 10 миллионов рублей. По мнению Екатерины, это противоречит проекту БКД и является нецелевым расходованием средств.
Ремонт дороги, которая и так в нормативном состоянии, противоречит целям федеральной программы. Составили обращение в счетную палату и прокуратуру города, подчеркнула Петрова.
Контракт на ремонт данного участка получило ООО «ГУДСР», это единственная компания, заявившаяся на торги. В контракт включены ремонты еще нескольких улиц столицы Урала, общая стоимость работ почти 383 миллиона рублей.