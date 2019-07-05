Мэрию Екатеринбурга заподозрили в нецелевом расходовании средств на ремонт дорог

В частности, Екатерина отмечает, что в этом году запланирован ремонт участка дороги на проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Мамина-Сибиряка. По ее словам, ремонт на данном участке не требуется.

Вот по четной стороне дорога идеальная. Честно, пыталась найти там хоть какие-то изъяны, но их нет. Я не пойму, некуда деньги девать?пишет активистка.

На работы на данном участке выделено 10 миллионов рублей. По мнению Екатерины, это противоречит проекту БКД и является нецелевым расходованием средств.

Ремонт дороги, которая и так в нормативном состоянии, противоречит целям федеральной программы. Составили обращение в счетную палату и прокуратуру города, подчеркнула Петрова.