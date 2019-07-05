На фильм о Нижнем Тагиле за месяц собрали всего 102 рубля

На сбор я не рассчитывал никогда. Не интересует это людей, вот и всё. Может, оно и к лучшему. Я никому ничего не должен в этой ситуации,рассказал TagilCity.ru один из авторов журналист Андрей Вергилий (Краснов).

По словам Андрея, 102 рубля — это лишь информация с «Планеты». На вопрос о другом источнике финансирования он ответил, что это пока секрет, отметив, что работы ведутся «точно не на деньги Минкульта»