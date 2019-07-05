На фильм о Нижнем Тагиле за месяц собрали всего 102 рубля
Пользователи краундфандинговой платформы «Планета» за месяц с момента объявления пожертвовали на съёмки документального фильма «Большой Нижний Тагил» 102 рубля. Однако авторы заявили TagilCity.ru, что работа всё равно будет продолжена.
На сбор я не рассчитывал никогда. Не интересует это людей, вот и всё. Может, оно и к лучшему. Я никому ничего не должен в этой ситуации,рассказал TagilCity.ru один из авторов журналист Андрей Вергилий (Краснов).
По словам Андрея, 102 рубля — это лишь информация с «Планеты». На вопрос о другом источнике финансирования он ответил, что это пока секрет, отметив, что работы ведутся «точно не на деньги Минкульта»
Напомним, авторы «Большого Нижнего Тагила» обещали рассказать в фильме об истории города, его тайнах и легендах, основываясь на эксклюзивных данных. Сбор на «Планете» был объявлен 5 июня. Тогда Андрей Краснов пояснил, что для работы нужно 250 тысяч рублей, и она будет выполнена вне зависимости от суммы собранных на платформе денег — «на собственные средства». Планируется, что фильм будет выпущен ко Дню города 11 августа.